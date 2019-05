Esporte Alvo do Flamengo, Rafinha se emociona em despedida no Bayern de Munique Lateral vai disputar mais duas partidas pelo clube: na última rodada da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, neste domingo, e diante do RB Leipzig, pela final da Copa da Alemanha, dia 25

O brasileiro Rafinha se despediu nesta terça-feira (14), em uma entrevista coletiva, do Bayern de Munique. Alvo do Flamengo, o lateral-direito de 33 anos não revelou o seu futuro e preferiu exaltar as conquistas que teve nas oito temporadas que defendeu o clube da Alemanha. "Estamos juntos todos os dias e nos conhecemos tão bem, somos uma família. A amizade que todos t...