O Flamengo volta viver dias de tensão depois de ser eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil. Neste sábado, uma confusão marcou o embarque da equipe carioca para o confronto de domingo com Corinthians, às 16h, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O nosso repórter @venecasagrande conseguiu um vídeo que mostra Diego respondendo aos torcedores e tendo que ser segurado. O camisa 10 do Flamengo foi o principal alvo do protesto nesta tarde. #FlaPress pic.twitter.com/htyqTgJQiX — FlaPress (@FlaPress) July 20, 2019

Segundo informações do site Flapress, cerca de 30 torcedores compareceram ao aeroporto do Galeão para cobrar o time rubro-negro após o revés diante do clube paranaense. O principal alvo dos protestos foi o meio-campista Diego, que desperdiçou sua cobrança na decisão por pênaltis na última quarta-feira, no Maracanã.



Na chegada do ônibus da delegação flamenguista, os torcedores pediram para falar com o camisa 10, que também é capitão da equipe comandada por Jorge Jesus. Coube ao técnico português acalmar os ânimos dos fanáticos, que entoavam gritos de ordem.



"Não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição", cobravam. "Ô, ô, ô, ô, quero de volta meu Flamengo vencedor" e "não é mole, não, a Libertadores já virou obrigação" também foram parte do repertório.



Ao notarem que os jogadores não saíam do ônibus, os torcedores cantaram: "Não é mole, não, estão se cagando dentro do busão". Foi aí que Jorge Jesus interveio: o comandante teria pedido para os torcedores não intimidarem nem agredirem os jogadores.



O português também teria sido aplaudido pela iniciativa. Em seguida, os seguranças do clube e do aeroporto fizeram uma espécie de cordão de isolamento para os atletas. De toda forma, o clima seguiu tenso. No caminho para o embarque, Diego chegou a responder, o que causou mais confusão. Alguns torcedores partiram para cima do meia e tentaram até invadir a área de embarque. Os seguranças tiveram de intervir para evitar um problema maior.



Os jogadores passaram pelo portão de embarque ouvindo xingamentos e novos gritos de "não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição". Além do camisa 10, Vitinho e Pará também foram bastante cobrados.



Confusões à parte, o Flamengo divulgou os 25 atletas relacionados para o jogo contra o Corinthians. A lista inclui os recém-contratados Gerson, meia, e o espanhol Pablo Marí, zagueiro. Recuperado, Bruno Henrique está à disposição, mas Arrascaeta ficará fora por estar lesionado.



Depois da partida, a delegação rubro-negra dorme em São Paulo, pois na segunda-feira embarca para o Equador, onde enfrenta o Emelec, em Guayaquil. A partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores e acontece na quarta.



Confira os relacionados para o jogo do Flamengo diante do Corinthians:



Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista;

Zagueiros: Léo Duarte, Rodrigo Caio, Rhodolfo, Thuler e Pablo Mari;

Laterais: Pará, Rafinha, Renê, Rodinei e Trauco;

Volantes: Cuéllar, Piris da Motta e Willian Arão;

Meias: Diego, Éverton Ribeiro e Gerson;

Atacantes: Berrío, Bruno Henrique, Gabriel, Lincoln, Lucas Silva e Vitinho.