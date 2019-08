Esporte Alviverde quer que receita do sócio-torcedor se torne uma das principais do clube Com objetivos delineados e desafios complicados pela frente, o clube esmeraldino pretende atingir a marca de, no mínimo, 12 mil associados até dezembro

Após três meses trabalhando em cima de um projeto para tentar inovar no cenário, o Goiás lançou, nesta quinta-feira (01), seu novo sócio-torcedor, o Sou Verdão. Com objetivos delineados e desafios complicados pela frente, o clube esmeraldino pretende atingir a marca de, no mínimo, 12 mil associados até dezembro e transformar o programa em uma das principais receitas do alv...