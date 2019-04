Esporte Alviverde pode ter até três desfalques na partida contra o Goiânia Técnico Maurício Barbieri tem dúvida para escalar a equipe esmeraldina

O técnico Maurício Barbieri pode ter até três desfalques para o duelo que vale vaga na final do Campeonato Goiano. O volante Geovane cumprirá suspensão automática, Gilberto Júnior está com conjuntivite e foi vetado e Rafael Vaz é dúvida para o confronto no Estádio da Serrinha.O zagueiro já foi desfalque no primeiro duelo diante do Goiânia. Com desconforto muscular,...