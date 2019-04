Esporte Alviverde divulga parcial e 10 mil ingressos para Goiás x São Paulo são vendidos Partida marca a estreia do alviverde na Série A em casa em ano de retorno à elite nacional

O Goiás divulgou, na manhã desta terça-feira (30), que venceu mais de 10 mil ingressos para a partida contra o São Paulo, que marca a estreia do alviverde em casa no ano em que retorna à elite do Campeonato Brasileiro. O jogo, no Estádio Serra Dourada, será nesta quarta-feira (1º/5), a partir das 21h30, pela 2ª rodada da competição. Segundo o clube, 10.010 bilhetes foram ...