Esporte Altitude no Peru preocupa Diniz e os jogadores do São Paulo Por causa do calendário apertado e da logística, o São Paulo optou por chegar a Juliaca apenas horas antes do confronto

O técnico Fernando Diniz e os jogadores do São Paulo estão preocupados com os efeitos da altitude de 3.825 metros acima do nível do mar na estreia do time na Copa Libertadores, quinta-feira, em Juliaca, no Peru, contra o Binacional, pela primeira rodada do Grupo D. Em altitudes elevadas os jogadores de futebol que não estão adaptados sentem dificuldades para respir...