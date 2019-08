Esporte Alonso flerta com Rally Dakar e começa programa de preparação com a Toyota

A Toyota revelou nesta terça-feira um programa de testes que vai realizar com o espanhol Fernando Alonso ao volante de seu carro tendo como objetivo a participação da montadora japonesa no Rally Dakar, que a partir de 2020 passará a ser disputado na Arábia Saudita. No entanto, não há a confirmação que o ex-piloto de Fórmula 1 disputará o rali mais tradicional do mundo. ...