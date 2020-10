Esporte Alonso diz se arrepender de mensagem que marcou passagem da Honda pela F1 Em 2015, pela McLaren, o piloto espanhol disse que o motor da montadora era de "GP2", se referindo à categoria de acesso à Fórmula 1

A Honda anunciou que deixará a Fórmula 1 no final de 2021, quando acaba seu atual contrato de fornecimento de motores com a Red Bull e a AlphaTauri. Única montadora que conseguiu bater a Mercedes na temporada 2020, com vitórias no GP dos 70 Anos, em Silverstone, com Max Verstappen, e da Itália, em Monza, com Pierre Gasly. Os triunfos em pistas de alta velocidade mostra...