Esporte Allione deixará Palmeiras de graça em julho e vai gerar prejuízo para Paulo Nobre Meia chegou ao clube pelo valor de R$ 6 milhões como parte de um pacote de reforços argentinos pedido pelo então técnico Ricardo Gareca em julho de 2014

O meia argentino Agustín Allione, do Palmeiras, acertou dias atrás um contrato de empréstimo por seis meses com o Central Córdoba, da Argentina, e não voltará a ter vínculo com o clube paulista. Como o acordo com a nova equipe termina em julho de 2020, mesmo prazo do vínculo entre o atleta e a equipe alviverde, o jogador sairá de graça e vai gerar um prejuízo para o e...