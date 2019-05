Esporte Allegri lamenta saída da Juventus após 5 temporadas: 'Foi uma decisão do clube' Treinador comandava a Juventus desde a temporada 2014/2015, tendo conquistado cinco Campeonatos Italianos, quatro Copas da Itália e três Supercopas da Itália. Na

Um dia depois de a Juventus anunciar a saída do técnico Massimiliano Allegri após cinco temporadas no cargo, o próprio treinador deu as suas explicações neste sábado, em uma entrevista coletiva ao lado do presidente Andrea Agnelli, sobre a decisão de não renovar o contrato com o clube de Turim, que venceria em junho de 2020. "Expressei o meu pensamento sobre o que...