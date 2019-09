Esporte Alisson e Marcelo entram na seleção ideal da Fifa; Klopp é eleito melhor técnico A seleção ideal eleita pela Fifa conta com Alisson; De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk e Marcelo; Modric, De Jong e Eden Hazard; Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo.

O goleiro Alisson, do Liverpool, e o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foram eleitos nesta segunda-feira para entrar na seleção mundial da Fifa, que foi conhecida durante a cerimônia de premiação promovida pela entidade, em Milão, na Itália. Eles são os únicos brasileiros que entraram no 11 ideal da temporada 2018/2019. Eleito também o melhor goleiro do ...