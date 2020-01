Esporte Alisson dá assistência, Liverpool bate o United e abre 16 pontos na liderança Equipe de Jurgen Klopp chega aos 64 pontos e 39 jogos de invencibilidade no campeonato nacional, incluindo jogos da temporada passada

O Liverpool deu um passo importante na caminhada rumo ao título do Campeonato Inglês. Neste domingo (19), a equipe do técnico Jurgen Klopp venceu o clássico com o Manchester United por 2 a 0, abriu incríveis 16 pontos na liderança do torneio e começa a contar os dias para o título. Único time que tirou pontos do Liverpool na competição, o United não conseguiu repeti...