Esporte Alisson é eleito melhor goleiro do mundo e recebe prêmio das mãos de Marta Brasileiro do Liverpool recebe troféu das mãos da jogadora Marta

Com atuações decisivas pelo Liverpool na campanha que levou o time inglês ao título europeu neste ano, o brasileiro Alisson foi eleito pela Fifa nesta segunda-feira, em Milão, o melhor goleiro do mundo na temporada 2018/2019. O jogador levou a melhor sobre o seu compatriota e companheiro de seleção brasileira Ederson, do Manchester City, ...