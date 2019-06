Esporte Alison Riske surpreende Kiki Bertens e ganha o torneio de Hertogenbosch

A tenista norte-americana Alison Riske, número 61 do mundo, conquistou, neste domingo, o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, ao derrotar a holandesa Kiki Bertens, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7/3) e 7/5. Número 4 do mundo, a tenista da Holanda buscava a sua quarta conquista do ano. Riske chegou à decisão após quatro vitórias, nas quais não perdeu nenhum...