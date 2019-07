Esporte Alison e Álvaro Filho vencem em final brasileira e levam ouro no vôlei de praia Eles ganharam de André Stein e George por 2 sets a 1

Em uma final 100% brasileira disputada neste domingo, Alison e Álvaro Filho venceram André Stein e George por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 15/21 e 15/9, e faturaram a medalha de ouro da etapa de Espinho, em Portugal, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As duplas mediram forças na luta pelo título horas depois de terem triunfado nas semifinais do evento de nível q...