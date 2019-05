Esporte Alison e Álvaro Filho são campeões da etapa de Kuala Lumpur do Circuito Mundial A etapa malaia foi apenas o terceiro evento disputado pela dupla. O título garantiu aos brasileiros uma premiação de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 39 mil)

A dupla recém-formada por Alison e Álvaro Filho já começou a conquistar resultados relevantes. Neste sábado, os brasileiros asseguraram o título da etapa de Kuala Lumpur, um evento três estrelas realizado na Malásia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com a vitória na decisão sobre os norte-americanos Brunner e Priddy por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 21/18. ...