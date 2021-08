Esporte Alison e Álvaro caem nas quartas, e Brasil está fora do pódio no vôlei de praia pela 1ª vez Pela primeira vez, Brasil fica sem medalha no vôlei de praia desde a estreia da modalidade em Olimpíadas, em 1996

A dupla de vôlei de praia Alison e Álvaro foi eliminada das Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta terça-feira (3, horário de Brasília), já manhã de quarta (4) no Japão. Os brasileiros perderam as quartas de final para Martins Plavins e Edgar Tocs, da Letônia, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19). Alison e Álvaro eram a última possiblidade de pódio para o Brasil no esporte. Com a ...