Esporte Alison dos Santos conquista o bronze, 1ª medalha individual do Brasil em provas de velocidade desde 1988 Antes mesmo de chegar ao Japão, o corredor era apontado como um dos principais nomes da prova, atrás apenas dos americanos Raj Benjamin e do norueguês Karsten Warholm

Com desempenho ruim nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o atletismo brasileiro tinha sua maior esperança de pódio com Alison dos Santos. Na final dos 400 m com barreiras, ele era apontado como um dos principais corredores do planeta e não decepcionou. O brasileiro ficou com o bronze na prova disputada nesta terça-feira (3). Foi a primeira medalha brasileira individual ...