Esporte Alison Brendom é 7º na final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo A medalha de ouro foi assegurada pelo norueguês Karsten Warholm, que defendeu o seu título mundial ao marcar 47s42

O brasileiro Alison Brendom terminou a disputa dos 400 metros com barreiras em sétimo lugar no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Doha, no Catar. Na final, nesta segunda-feira, ele cravou o tempo de 48s28, o melhor da sua carreira, ainda que só tenha ficado à frente de um dos participantes. "Foi uma prova incrível. Fico muito feliz com o resultado...