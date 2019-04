Esporte Aliança volta a perder na Série A2 do Brasileiro Único representante do futebol goiano na competição, Aliança foi derrotado pelo Cresspom-DF, por 2 a 0

O Aliança perdeu mais um duelo na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (18), a equipe goiana disputou sua primeira partida em casa, mas foi derrotada por 2 a 0 pelo Cresspom, do Distrito Federal. O duelo foi disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga. Os gols da partida foram marcados por Alane, após erro defensivo do Aliança, e Isabela, do Cresspom-DF,...