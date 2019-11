Esporte Aliança vence Goiás e força decisão do Campeonato Goiano feminino Finais serão em jogos de ida e volta, nos dias 17 e 24 de novembro. Aliança decide em casa, no CT da Ovel

O Aliança venceu o Goiás/Universo, por 2 a 1, neste domingo, no CT do Goiás no Buriti Sereno e faturou o 2º turno do Campeonato Goiano de futebol feminino. Com a vitória, o time aurinegro impediu título antecipado das esmeraldinas e decidirá quem será o detentor do caneco em dois jogos da grande final da competição, a serem realizados nos dias 17 e 24 de novembro. Com a vant...