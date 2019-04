Esporte Aliança toma 7 a 0 em 2ª rodada da Série A2 Time goiano foi goleado pelo Cruzeiro, em Belo Horizonte, e segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro, ameaçando classificação

O Aliança foi a Belo Horizonte com a esperança de conseguir os primeiros pontos na Série A2 do Campeonato Brasileiro, na estreia do técncio Rubens Fantato. No entanto, o representante goiano na competição feminina foi goleado pelo Cruzeiro por 7 a 0, no Estádio das Alterosas, e se complicou na briga por uma vaga às oitavas de final do torneio. O nome da partida foi a...