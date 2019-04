Esporte Aliança se complica no Brasileiro Feminino A2 o Aliança segue na lanterna do grupo de seis integrantes. Ainda, sem pontuar, o time goiano marcou apenas um gol (na 1ª rodada) e sofreu 12 em três jogos

O Aliança perdeu mais um jogo na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta quinta-feira (18), a equipe goiana disputou a primeira partida, em casa, mas foi derrotada por 2 a 0 pelo Cresspom, do Distrito Federal. O duelo foi disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga, na abertura da 3ª rodada do Grupo 5. Com o resultado, o Aliança segue na lanterna do gru...