Esporte Aliança planeja futuro sólido no futebol feminino Com calendário garantido para 2022, objetivo é dar novos passos mais firmes e fortalecer marca

Um gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo pela jogadora Marília, a curinga do time, garantiu a vitória apertada de 3 a 2 e a classificação dramática (em 3º lugar do Grupo E) do Aliança / Estácio às oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2 na última sexta-feira (18), em jogo disputado no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade. O resultado v...