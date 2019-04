Esporte Aliança perde para o Fluminense e segue sem somar ponto na Série A2 do Brasileiro Na última rodada, time goiano se despede enfrentando o líder do Grupo 5, o Taubaté, em Goiânia

O Aliança sofreu, neste sábado (27), sua quarta derrota em quatro jogos no Campeonato Brasileiro Série A2. A equipe goiana foi ao Rio e perdeu para o Fluminense por 1 a 0, em jogo disputado nas Laranjeiras. O gol foi marcado no finalzinho da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, pela atacante Dani Batista. Único representante goiano na competição nacional, o...