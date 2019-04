Esporte Aliança não pôde jogar no Olímpico 1º jogo em casa Em nota, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pelo estádio, informou que o motivo é a quantidade de jogos disputados nesta semana.

Desde que o Estádio Olímpico foi reinaugurado em 2016, a praça esportiva era a casa do Aliança nas competições nacionais. No primeiro jogo em casa em 2019, o local não será utilizado pelo clube. O jogo entre a equipe goianiense e o Cresspom-DF estava marcado para o Olímpico, mas, por decisão da administradora do local, precisou ser alterado para o OBA, estádio do Vila...