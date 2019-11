Esporte Aliança joga por empate na última rodada para vencer segundo turno

O Aliança venceu o Anhanguera, neste domingo (3), no CT da Ovel, em Goiânia, por 2 a 1, e jogará por um empate na última rodada para vencer o segundo turno do Campeonato Goiano de futebol feminino e forçar uma final contra o Goiás. Amanda e Raylanne marcaram os gols do Aliança, equipe treinada por Luiz César, ainda no primeiro tempo da partida. O Anhanguera descontou...