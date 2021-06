Esporte Aliança equilibra confronto, mas é derrotado pela Esmac Equipe goiana saiu atrás no duelo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2

Em casa, no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, na tarde deste domingo (27), o Aliança fez jogo equilibrado contra a Esmac (PA), considerada favorita nestas oitavas de final, mas acabou com derrota, por 1 a 0. Agora, o time goiano tentará reverter a desvantagem no jogo da volta que está marcado para o próximo domingo (4 de julho), às 10 horas, no Estádio Fran...