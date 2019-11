Esporte Aliança e Goiás fazem final do Estadual feminino, no Olímpico Aliança tenta reverter vantagem. Em 1º ano de parceria com time de mulheres, Goiás pode ganhar título

Aliança/Estácio e Goiás/Universo fazem, nesta segunda-feira (25), às 20 horas, o segundo jogo da final do Campeonato Goiano de Futebol Feminino, no Estádio Olímpico. Na primeira partida, o esmeraldino venceu por 3 a 0 e levará a vantagem para a volta. Os dois times contam com apoio do torcedor para fazerem disputa de elite. No futebol, as jogadoras garantem jogo bonito ...