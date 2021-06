Esporte Aliança decide vaga contra as invictas paraenses da Esmac A adversária é pentacampeã do Paraense e chegou às oitavas nas duas últimas temporadas (2019 e 2020) da Série A2

Para chegar às oitavas de final, o Aliança foi goleado pelos favoritos do Grupo E: Atlético-MG (4 a 0) e Cresspom-DF (4 a 1). Mas soube se impor diante da Serc-MS (3 a 1), Mixto-MT (1 a 0) e Juventude-BA (3 a 2). A equipe goiana foi, entre as que ficaram em 3º lugar, a de melhor campanha. Com isso, garantiu o direito de decidir vaga com a Esmac-PA, líder invicta do Grup...