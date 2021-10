Esporte Aliança conquista 1º turno do Campeonato Goiano feminino Principal favorito ao título, equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Vila Nova e garantiu a 1ª colocação da primeira metade da competição estadual

O Aliança conquistou o 1º turno do Campeonato Goiano, neste sábado (9). Principal favorito ao título do Estadual, a equipe comandada pela técnica Cristiane Guimarães ficou no empate por 1 a 1 com o Vila Nova/Universo e faturou a primeira metade da competição. O título foi conquistado nos critérios de desempate. Aliança e Vila Nova terminaram o 1º turno com quatro pont...