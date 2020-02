Esporte Aliança é o melhor time goiano no ranking nacional da CBF Clube Jaó é outro representante do Estado. Fundado no ano passado, o time feminino do Goiás não aparece na lista por não ter disputado competições nacionais nos últimos cinco anos

O Aliança é o clube goiano com melhor posição no ranking nacional de clubes de futebol feminino do País, divulgado pela CBF nesta terça-feira. A equipe, atual vice-campeã goiana, aparece na 37ª colocação com 2.184 pontos. Outra equipe goianiense divulgada na lista é o Clube Jaó, 68º colocado com 912 pontos. Atual campeão goiano, o Goiás não aparece no ranking an...