Esporte Aliança é goleado pelo Atlético-MG em estreia no Brasileiro Feminino A2 Na próxima rodada, equipe goiana pega o Mixto (MT), na Arena Pantanal

Fora de casa, o Aliança estreou com derrota no Campeonato Brasileiro Feminino A2. No Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, o clube goiano goi goleaço pelo Atlético-MG por 4 a 0, neste sábado (15). É o retorno da equipe goiana à competição como Aliança, já que, no ano passado, o Goiás disputou a competição com a parceria feita com a equipe. O Galo marcou três gols n...