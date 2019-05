Esporte Algoz de Zverev, chileno Garín vence italiano e vai à final em Munique O tenista de 22 anos, atual 47º do mundo, dominou o rival mais experiente com inesperada facilidade

Algoz do favorito alemão Alexander Zverev, o tenista chileno Cristian Garín voltou a surpreender neste sábado, no Torneio de Munique. No saibro alemão, o sul-americano derrotou o italiano Marco Cecchinato, semifinalista de Roland Garros no ano passado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 1h12min. O tenista de 22 anos, atual 47º do mundo, dominou o r...