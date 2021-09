Esporte Alfa Romeo anuncia contratação de Valtteri Bottas para o lugar de Raikkonen Bottas começou a carreira na Williams em 2013, e foi chamado às pressas pela Mercedes para substituir Nico Rosberg, que surpreendeu ao anunciar a aposentadoria dias depois de ter sido campeão em 2016

Valtteri Bottas está de saída da Mercedes após cinco temporadas. O piloto finlandês de 32 anos anunciou nesta segunda-feira (6) que assinou contrato com a Alfa Romeo, e correrá no lugar do compatriota Kimi Raikkonen, que anunciou a aposentadoria na semana passada. Isso deixa o caminho livre para George Russell assumir seu posto na Mercedes, algo que deve ser confirmado n...