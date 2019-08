Esporte Alexandre Pato não treina e segue como desfalque do São Paulo no Brasileirão Será o quarto jogo consecutivo que o atleta desfalcará a equipe por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda

O atacante Alexandre Pato seguirá como desfalque do São Paulo na partida contra o Grêmio, neste sábado, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já havia perdido os três últimos jogos da equipe por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda. Nesta quinta-feira, o zagueiro equatoriano Arboleda não tr...