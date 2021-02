Esporte Alexandre Pato é anunciado como novo reforço do Orlando City, dos EUA Nas duas últimas temporadas, Pato atuou com a camisa do São Paulo e agora denfenderá clube norte-americano

O Orlando City, dos Estados Unidos, anunciou a contratação do atacante Alexandre Pato. Ele estava sem clube há seis meses, desde que deixou o São Paulo. O contrato assinado foi de uma temporada. "Estamos muito empolgados em dar as boas-vindas a Pato no Orlando. (...) A experiência que Pato traz consigo será inestimável para o clube. Ele é um jogador de alto calibr...