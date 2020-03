Esporte Alexandre Godoi assume presidência do Goiânia Dirigente vai continuar como diretor de futebol do clube e seu mandato será tampão até o dia 31 de maio de 2020

O Goiânia possui um novo presidente executivo. Com mandato tampão, Alexandre Godoi foi aclamado para o cargo na noite de segunda-feira (16), após assembleia que contou com a presença de 12 conselheiros. O dirigente segue como diretor de futebol do clube e o mandato é válido até o dia 31 de maio deste ano. “Não imaginava que um dia seria presidente do...