Alexandre Godoi é eleito novo presidente do Goiânia

Em eleição na noite desta segunda-feira (22), Alexandre Godoi foi nomeado como novo presidente do Goiânia. Como não houve inscrição de outra chapa, o empresário de 35 anos foi levado ao cargo durante reunião do Conselho Deliberativo do Galo, no cartório Bruno Quintiliano, em Aparecida de Goiânia. O mandato é de quatro anos. Apenas um entre cerca de 40 sócio...