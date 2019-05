Esporte Alexander Zverev ganha na estreia e avança às quartas de final em Genebra Alemão derrotou o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1

Em busca de um bom resultado na temporada de saibro na Europa, o alemão Alexander Zverev iniciou com o pé direito a sua campanha no ATP 250 de Genebra, na Suíça, que antecede a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam de 2019, em Paris, a partir da próxima semana. Nesta terça-feira (21), o atual número 5 do mundo fez a sua estreia e derrotou com facilidade o letão E...