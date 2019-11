Esporte Alex Sandro sofre lesão muscular e desfalca a seleção brasileira contra a Coreia O jogador da Juventus sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na derrota por 1 a 0 para a Argentina e não participou do treinamento da seleção neste domingo (17)

O lateral-esquerdo Alex Sandro vai desfalcar a seleção brasileira no amistoso contra a Coreia do Sul, nesta terça-feira, às 10h30 (de Brasília), Abu Dabi, nos Emirados Árabes, último compromisso do time comandado por Tite neste ano. O jogador da Juventus sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na derrota por 1 a 0 para a Argentina e não participou do treiname...