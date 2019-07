Esporte Alex Sandro elogia Peru e diz que goleada anterior não traz favoritismo na final Brasil goleou o adversário na fase de grupos

A seleção brasileira trata com cuidado a final da Copa América contra o Peru, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Alex Sandro disse nesta quinta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), que apesar das duas equipes terem se enfrentado pela fase de grupos e o Brasil ter vencido por 5 a 0, o reencontro pela final será sob outras c...