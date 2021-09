Esporte Alex Pires é prata na maratona da classe T46, e Brasil iguala recorde nas Paralimpíadas No último dia de competições, o brasileiro assumiu a segunda colocação nos 30km e assegurou a prata ao cruzar a linha de chegada do Estádio Olímpico

Alex Pires conquistou a medalha de prata na maratona da classe T46 (deficiência nos membros superiores), e o Brasil igualou seu melhor desempenho em Paralímpiadas no número de medalhas, com 72. No último dia de competições, o brasileiro assumiu a segunda colocação nos 30km e assegurou a prata ao cruzar a linha de chegada do Estádio Olímpico em 2h27min00. De quebra...