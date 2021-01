Esporte Alex Henrique marca, Aparecidense vence o Jaraguá e se classifica Artilheiro do Goianão com sete gols, o camisa 9 do Camaleão fez o único gol da partida que foi disputada no Estádio Antônio Accioly

A Aparecidense teve dificuldades, mas conseguiu vencer o Jaraguá e se classificar às quartas de final do Goianão 2020. O Camaleão garantiu sua vaga após triunfo de 1 a 0 sobre o Gavião da Serra, com gol marcado pelo artilheiro da competição, o atacante Alex Henrique. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly, já que o Aníbal Batista de Toledo está com laudos...