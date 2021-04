Esporte Alex cita estabilidade da base e projeta desenvolver atletas no São Paulo Após a carreira como jogador, novo treinador do time Sub-20 do tricolor paulista estudou gestão do futebol e foi comentarista na ESPN Brasil

O ex-jogador Alex, 43, deu início à sua trajetória de treinador nesta segunda-feira (5) ao ser apresentado no comando do time sub-20 do São Paulo. Segundo ele, a instabilidade de técnicos na elite do futebol brasileiro pesou na decisão por começar a carreira pela base. "Não quero ser treinador por dois ou três meses, quero ser de maneira consistente, como tive m...