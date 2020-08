Esporte Alerta nos deslocamentos: como os clubes se preparam para viagens no Brasileiro No protocolo de viagens para a elite, clubes recomendam cuidados e pouco contato

Na elite, o primeiro a viajar seria o Atlético-GO, que estrearia fora de casa contra o Corinthians, no próximo domingo (9). Mas o alvinegro está na final do Campeonato Paulista, marcada para a véspera, e o jogo deve ser remarcado. Então, o primeiro jogo do Dragão na competição deve ser em Goiânia contra o Flamengo. Então, o Goiás será o primeiro a pegar a estrada e ter...