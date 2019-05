Esporte Alerta, Atlético pega o Leão no Accioly Após se recuperar de goleada, Atlético quer manter força em casa diante do Vitória

Cautela é a palavra do momento no Atlético. O time recebe neste domingo (26), no Estádio Antônio Accioly, às 16 horas, o Vitória, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano vive momento delicado na competição e soma apenas três pontos em 12 disputados. Entretanto, após a única derrota sofrida pelo Dragão ter sido goleada por 3 a 0, o clube ...