Esporte Alerj desiste de mudar nome do Maracanã para Rei Pelé No mês passado, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou vetar o projeto, sob a justificativa de que tal mudança violaria o patrimônio imaterial dos torcedores e que o nome Maracanã "integra a identidade cultural carioca"

Recentemente aprovado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), o projeto de lei que alterava o nome do Maracanã de estádio Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé deverá ser vetado a pedido da própria Casa, que desistiu da emenda antes de ela ser sancionada. A proposta já está no gabinete do governador Cláudio Castro (PSC)....