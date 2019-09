Esporte Alemanha vence e lidera grupo nas Eliminatórias da Eurocopa Com o resultado, os alemães somam os mesmos 12 pontos dos irlandeses, mas possuem melhor saldo de gols (11 a 3)

A Alemanha assumiu a liderança do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, nesta segunda-feira, ao derrotar a Irlanda do Norte, por 2 a 0, em Belfast. Com o resultado, os alemães somam os mesmos 12 pontos dos irlandeses, mas possuem melhor saldo de gols (11 a 3). A seleção alemã deu a impressão no primeiro tempo que ainda não havia esquecido a derrota para a Hola...