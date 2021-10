Esporte Alemanha vence a Macedônia e é a primeira classificada para Copa de 2022 A Alemanha é a primeira seleção a se classificar para o Mundial, uma vez que o Qatar já estava garantido por ser o país-sede da Copa do Mundo

A Alemanha está classificada para a Copa do Mundo de 2022. A vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte nesta segunda-feira (11), na Toshe Proeski Arena, somada à derrota da Armênia para a Romênia, garantiram a tetracampeã mundial no Qatar. Os gols do jogo foram marcados por Havertz, Timo Werner (duas vezes) e Musiala. A partida foi válida pela 8ª rodada do Gru...